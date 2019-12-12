Оборудование для обработки дерева и металла
Офис: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 170Г
8 800 333-84-43
8 495 902-76-77
8 496 755-68-83
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Каталог
Мебельное оборудование
Кромкооблицовочные станки
Кромкооблицовочные станки автоматические
Кромкооблицовочные станки с ручной подачей
Станки для снятия свесов
Станки для обкатки углов
Клей для кромкооблицовочных станков
Кромочный материал
Сверлильно-присадочные станки
Одноблочные сверлильно-присадочные станки
Многоблочные сверлильно-присадочные станки
Сверлильно-присадочные станки под петли
Сверлильно-присадочные станки с ЧПУ
Форматно-раскроечные станки
Форматно-раскроечные станки из Азии
Форматно-раскроечные станки из Европы
Пневматические прижимы
Вакумные прессы
Горячие прессы
Панельные пилы вертикальные
Форматно-раскроечные центры
Ещё
Фрезерные станки
Фрезерные станки с ЧПУ
Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ
Фрезерные станки с ЧПУ по камню
Мини-фрезерные станки с ЧПУ
Фрезерные станки ЧПУ по дереву и фанере
Фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ
Настольные фрезерные станки
Фрезерные станки с водяным охлаждением
Фрезерные станки с воздушным охлаждением
Фрезерные станки с токарной приставкой
Фрезерные станки с автоматической сменой инструмента
Фрезерные станки с полуавтоматической сменой инструмента
Фрезерные станки с наклоном шпинделя
Многошпиндельные фрезерные станки
Токарно-фрезерные станки
3D фрезерные станки
Вакуумные насосы
Ещё
Лазерные станки
Лазерно-гравировальные станки
Лазерные станки по дереву
Лазерные станки для резки фанеры
Лазерно-гравировальные станки с ЧПУ
Настольные лазерные станки и граверы
Лазерные граверы по дереву
Оборудование для лазерной резки металла
Лазеры для гравировки по металлу
Оптоволоконные лазеры по металлу
Оптоволоконные граверы по металлу
Лазеры для резки труб
Деревообрабатывающее оборудование
Автоподатчики
Автоподатчики универсальные
Автоподатчики для круглопильных станков
Автоподатчики для ленточно-пильных станков
Чашкозарезные станки
Оцилиндровочные станки
Станки для резки бруса
Чашкозарезные станки автоматические
Чашкозарезные станки с ручным управлением
Шлифовальные станки
Калибровально-шлифовальные станки
Ленточно-шлифовальные станки
Рельефношлифовальные станки
Шлифовальные станки для погонажа
Барабанные шлифовальные станки
Тарельчато-ленточные шлифовальные станки
Четырехсторонние станки
Четырехшпиндельные четырехсторонние станки
Пятишпиндельные четырехсторонние станки
Шестишпиндельные четырехсторонние станки
Многошпиндельные четырехсторонние станки
Оборудование для лесопиления
Дисковые пилорамы (брусовалы)
Кромкообрезные станки
Ленточные пилорамы
Многопильные станки
Реброво-горбыльные станки
Шинные пилорамы
Пилорамы
Пильные станки
Сращивание торцевое
Автоматические линии торцевого сращивания
Полуавтоматические линии торцевого сращивания
Автоматические прессы для сращивания
Полуавтоматические прессы для сращивания
Шипорезные станки для сращивания
Прессовое оборудование
Холодные прессы
Ваймы для сборки окон и дверей
Прессы для склейки щита
Веерные ваймы
Прессы для склейки бруса
Тиснение
Упаковочное оборудование
Упаковка погонажа
Упаковка щитовых деталей и дверей
Стреппинг машины
Дровоколы
Гидравлические дровоколы
Бензиновые дровоколы
Ленточно-делительные станки
Однолетночные делительные станки
Двухленточные делительные станки
Оборудование для переработки древесных отходов
Брикетировочные прессы
Дробильные станки
Древесно-стружечные станки
Автоматические и полуавтоматические линии для станков
Линии с роликовой подачей
Линии с подачей толкателем
Оборудования для систем механизации
Клеенаносящие станки
Ванны для антисептирования древесины
Станки для окутывания погонажных изделий
Пантографы
Оборудование для производства паркета
Станки для старения древесины
Сушильные камеры конвективные
Шипорезные станки
Станки для шкантов
Оборудование для резки и сшивки шпона
Гильотины для шпона
Станки для сшивки шпона
Ещё
Столярное оборудование
Торцовочные станки
Торцовочные станки подача пилы снизу
Торцовочные станки подача пилы сверху
Торцовочно-усовочные станки
Торцовочные станки проходного типа
Пакетные торцовочные станки
Круглопалочное оборудование
Круглопалочные станки
Круглошлифовальные станки
Станки для производства конуса и полусферы на черенках
Токарные станки по дереву
Токарные станки с ЧПУ
Токарно-копировальные станки
Токарные станки ручные
Рейсмусовые станки
Двухсторонние рейсмусовые станки
Односторонние рейсмусовые станки
Комбинированные станки
Круглопильные (циркулярные) станки
Ленточные пилы по дереву
Сверлильные станки по дереву
Сверлильно-пазовальные станки
Фрезерные станки по дереву
Фуговально-рейсмусовые станки
Фуговальные станки по дереву
Фрезерно-копировальные станки
Ещё
Металлообрабатывающее оборудование
Гильотины
Ручные гильотины
Электромеханические гильотины
Гидравлические гильотины
Листогибочные станки
Ручные листогибочные станки
Электромеханические листогибочные станки
Гидравлические листогибы
Листогибочные прессы с ЧПУ
Вальцовочные станки
Ручные вальцовочные станки
Дисковые отрезные станки
Зиговочные станки
Ленточнопильные станки по металлу
Вертикальные ленточнопильные станки по металлу
Ручные ленточнопильные станки
Полуавтоматические ленточнопильные станки
Автоматические ленточнопильные станки
Двухколонные ленточнопильные станки
Маятниковые (консольные) ленточнопильные станки
Станки для плазменной резки
Пресс ножницы
Прессы гидравлические
Профилегибочные станки
Сверлильные станки
Сверлильно-фрезерные станки
Вертикально-сверлильные станки
Магнитные сверлильные станки
Мини сверлильные настольные станки
Специальное оборудование
Станки для обработки листа
Станки для работы с рулоном
Токарные станки
Настольные токарные станки
Токарные центры с ЧПУ
Токарно-винторезные станки
Универсальные токарные станки
Трубогибы
Труборезы
Угловысечные прессы
Фрезерные станки по металлу
Штамповочные прессы
Шлифовальное оборудование
Плоскошлифовальные станки
Электроэрозионные станки
Вырубные и пробивные станки
Фаскосниматели и кромкорезы
Ещё
Покрасочное оборудование
Покрасочные камеры с водяной завесой
Покрасочные камеры сухой фильтрации
Оборудование для покрасочных работ
Автоматические окрасочные кабины
Окрасочные комнаты избыточного давления
Фильтры
Ещё
Аспирационные установки
Стружкоотсосы
Шланги
Компрессоры
Заточное оборудование и инструмент
Заточные станки
Оборудование для подготовки ленточных пил
Оборудование для подготовки дисковых пил
Оборудование для подготовки прямых ножей
Оборудование для заточки и профилирования ножей
Оборудование для подготовки рамных пил
Сварочные станки для ленточных пил
Универсальные заточные станки
Влагомеры
Концевой инструмент (Сверла)
Ножевые головки строгальные
Ножевые головки профильные
Ножи строгальные
Ножи профильные
Пилы дисковые
Лесопильные дисковые пилы
Дисковые пилы для форматно-раскроечных станков
Дисковые пилы столярные
Пилы ленточные
Фрезы
Фрезы Глобус
Ещё
Производители
Услуги
Пуско-наладочные работы дерево- и металлообрабатывающего оборудования
Гарантийный и послегарантийный ремонт
Диагностика оборудования
Инструктаж операторов
Оборудование в лизинг
Оплата и доставка
О компании
Лицензии и сертификаты
Новости компании
Полезные статьи
Реквизиты
Отзывы
Акции
Контакты
Ещё
Меню
Главная
Каталог
Мебельное оборудование
Кромкооблицовочные станки
Кромкооблицовочные станки автоматические
Кромкооблицовочные станки с ручной подачей
Станки для снятия свесов
Станки для обкатки углов
Клей для кромкооблицовочных станков
Кромочный материал
Сверлильно-присадочные станки
Одноблочные сверлильно-присадочные станки
Многоблочные сверлильно-присадочные станки
Сверлильно-присадочные станки под петли
Сверлильно-присадочные станки с ЧПУ
Форматно-раскроечные станки
Форматно-раскроечные станки из Азии
Форматно-раскроечные станки из Европы
Пневматические прижимы
Вакумные прессы
Горячие прессы
Панельные пилы вертикальные
Форматно-раскроечные центры
Фрезерные станки
Фрезерные станки с ЧПУ
Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ
Фрезерные станки с ЧПУ по камню
Мини-фрезерные станки с ЧПУ
Фрезерные станки ЧПУ по дереву и фанере
Фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ
Настольные фрезерные станки
Фрезерные станки с водяным охлаждением
Фрезерные станки с воздушным охлаждением
Фрезерные станки с токарной приставкой
Фрезерные станки с автоматической сменой инструмента
Фрезерные станки с полуавтоматической сменой инструмента
Фрезерные станки с наклоном шпинделя
Многошпиндельные фрезерные станки
Токарно-фрезерные станки
3D фрезерные станки
Вакуумные насосы
Лазерные станки
Лазерно-гравировальные станки
Лазерные станки по дереву
Лазерные станки для резки фанеры
Лазерно-гравировальные станки с ЧПУ
Настольные лазерные станки и граверы
Лазерные граверы по дереву
Оборудование для лазерной резки металла
Лазеры для гравировки по металлу
Оптоволоконные лазеры по металлу
Оптоволоконные граверы по металлу
Лазеры для резки труб
Деревообрабатывающее оборудование
Автоподатчики
Автоподатчики универсальные
Автоподатчики для круглопильных станков
Автоподатчики для ленточно-пильных станков
Чашкозарезные станки
Оцилиндровочные станки
Станки для резки бруса
Чашкозарезные станки автоматические
Чашкозарезные станки с ручным управлением
Шлифовальные станки
Калибровально-шлифовальные станки
Ленточно-шлифовальные станки
Рельефношлифовальные станки
Шлифовальные станки для погонажа
Барабанные шлифовальные станки
Тарельчато-ленточные шлифовальные станки
Четырехсторонние станки
Четырехшпиндельные четырехсторонние станки
Пятишпиндельные четырехсторонние станки
Шестишпиндельные четырехсторонние станки
Многошпиндельные четырехсторонние станки
Оборудование для лесопиления
Дисковые пилорамы (брусовалы)
Кромкообрезные станки
Ленточные пилорамы
Многопильные станки
Реброво-горбыльные станки
Шинные пилорамы
Пилорамы
Пильные станки
Сращивание торцевое
Автоматические линии торцевого сращивания
Полуавтоматические линии торцевого сращивания
Автоматические прессы для сращивания
Полуавтоматические прессы для сращивания
Шипорезные станки для сращивания
Прессовое оборудование
Холодные прессы
Ваймы для сборки окон и дверей
Прессы для склейки щита
Веерные ваймы
Прессы для склейки бруса
Тиснение
Упаковочное оборудование
Упаковка погонажа
Упаковка щитовых деталей и дверей
Стреппинг машины
Дровоколы
Гидравлические дровоколы
Бензиновые дровоколы
Ленточно-делительные станки
Однолетночные делительные станки
Двухленточные делительные станки
Оборудование для переработки древесных отходов
Брикетировочные прессы
Дробильные станки
Древесно-стружечные станки
Автоматические и полуавтоматические линии для станков
Линии с роликовой подачей
Линии с подачей толкателем
Оборудования для систем механизации
Клеенаносящие станки
Ванны для антисептирования древесины
Станки для окутывания погонажных изделий
Пантографы
Оборудование для производства паркета
Станки для старения древесины
Сушильные камеры конвективные
Шипорезные станки
Станки для шкантов
Оборудование для резки и сшивки шпона
Гильотины для шпона
Станки для сшивки шпона
Столярное оборудование
Торцовочные станки
Торцовочные станки подача пилы снизу
Торцовочные станки подача пилы сверху
Торцовочно-усовочные станки
Торцовочные станки проходного типа
Пакетные торцовочные станки
Круглопалочное оборудование
Круглопалочные станки
Круглошлифовальные станки
Станки для производства конуса и полусферы на черенках
Токарные станки по дереву
Токарные станки с ЧПУ
Токарно-копировальные станки
Токарные станки ручные
Рейсмусовые станки
Двухсторонние рейсмусовые станки
Односторонние рейсмусовые станки
Комбинированные станки
Круглопильные (циркулярные) станки
Ленточные пилы по дереву
Сверлильные станки по дереву
Сверлильно-пазовальные станки
Фрезерные станки по дереву
Фуговально-рейсмусовые станки
Фуговальные станки по дереву
Фрезерно-копировальные станки
Металлообрабатывающее оборудование
Гильотины
Ручные гильотины
Электромеханические гильотины
Гидравлические гильотины
Листогибочные станки
Ручные листогибочные станки
Электромеханические листогибочные станки
Гидравлические листогибы
Листогибочные прессы с ЧПУ
Вальцовочные станки
Ручные вальцовочные станки
Дисковые отрезные станки
Зиговочные станки
Ленточнопильные станки по металлу
Вертикальные ленточнопильные станки по металлу
Ручные ленточнопильные станки
Полуавтоматические ленточнопильные станки
Автоматические ленточнопильные станки
Двухколонные ленточнопильные станки
Маятниковые (консольные) ленточнопильные станки
Станки для плазменной резки
Пресс ножницы
Прессы гидравлические
Профилегибочные станки
Сверлильные станки
Сверлильно-фрезерные станки
Вертикально-сверлильные станки
Магнитные сверлильные станки
Мини сверлильные настольные станки
Специальное оборудование
Станки для обработки листа
Станки для работы с рулоном
Токарные станки
Настольные токарные станки
Токарные центры с ЧПУ
Токарно-винторезные станки
Универсальные токарные станки
Трубогибы
Труборезы
Угловысечные прессы
Фрезерные станки по металлу
Штамповочные прессы
Шлифовальное оборудование
Плоскошлифовальные станки
Электроэрозионные станки
Вырубные и пробивные станки
Фаскосниматели и кромкорезы
Покрасочное оборудование
Покрасочные камеры с водяной завесой
Покрасочные камеры сухой фильтрации
Оборудование для покрасочных работ
Автоматические окрасочные кабины
Окрасочные комнаты избыточного давления
Фильтры
Аспирационные установки
Стружкоотсосы
Шланги
Компрессоры
Заточное оборудование и инструмент
Заточные станки
Оборудование для подготовки ленточных пил
Оборудование для подготовки дисковых пил
Оборудование для подготовки прямых ножей
Оборудование для заточки и профилирования ножей
Оборудование для подготовки рамных пил
Сварочные станки для ленточных пил
Универсальные заточные станки
Влагомеры
Концевой инструмент (Сверла)
Ножевые головки строгальные
Ножевые головки профильные
Ножи строгальные
Ножи профильные
Пилы дисковые
Лесопильные дисковые пилы
Дисковые пилы для форматно-раскроечных станков
Дисковые пилы столярные
Пилы ленточные
Фрезы
Фрезы Глобус
Производители
Услуги
Пуско-наладочные работы дерево- и металлообрабатывающего оборудования
Гарантийный и послегарантийный ремонт
Диагностика оборудования
Инструктаж операторов
Оборудование в лизинг
Оплата и доставка
О компании
Лицензии и сертификаты
Новости компании
Полезные статьи
Реквизиты
Отзывы
Акции
Контакты
Отложенные
0
Корзина
0
Заказать звонок
8 800 333-84-43
8 495 902-76-77
8 496 755-68-83
Отложенные
0
Корзина
0
Телефоны
8 800 333-84-43
8 495 902-76-77
8 496 755-68-83
Заказать звонок
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Челябинск
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Самара
Ростов-на-Дону
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Тольятти
Тюмень
Ижевск
Барнаул
Ульяновск
Иркутск
Владивосток
Ярославль
Главная
Каталог
Назад
Каталог
Мебельное оборудование
Назад
Мебельное оборудование
Кромкооблицовочные станки
Назад
Кромкооблицовочные станки
Кромкооблицовочные станки автоматические
Кромкооблицовочные станки с ручной подачей
Станки для снятия свесов
Станки для обкатки углов
Клей для кромкооблицовочных станков
Кромочный материал
Сверлильно-присадочные станки
Назад
Сверлильно-присадочные станки
Одноблочные сверлильно-присадочные станки
Многоблочные сверлильно-присадочные станки
Сверлильно-присадочные станки под петли
Сверлильно-присадочные станки с ЧПУ
Форматно-раскроечные станки
Назад
Форматно-раскроечные станки
Форматно-раскроечные станки из Азии
Форматно-раскроечные станки из Европы
Пневматические прижимы
Вакумные прессы
Горячие прессы
Панельные пилы вертикальные
Форматно-раскроечные центры
Фрезерные станки
Назад
Фрезерные станки
Фрезерные станки с ЧПУ
Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ
Фрезерные станки с ЧПУ по камню
Мини-фрезерные станки с ЧПУ
Фрезерные станки ЧПУ по дереву и фанере
Фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ
Настольные фрезерные станки
Фрезерные станки с водяным охлаждением
Фрезерные станки с воздушным охлаждением
Фрезерные станки с токарной приставкой
Фрезерные станки с автоматической сменой инструмента
Фрезерные станки с полуавтоматической сменой инструмента
Фрезерные станки с наклоном шпинделя
Многошпиндельные фрезерные станки
Токарно-фрезерные станки
3D фрезерные станки
Вакуумные насосы
Лазерные станки
Назад
Лазерные станки
Лазерно-гравировальные станки
Назад
Лазерно-гравировальные станки
Лазерные станки по дереву
Лазерные станки для резки фанеры
Лазерно-гравировальные станки с ЧПУ
Настольные лазерные станки и граверы
Лазерные граверы по дереву
Оборудование для лазерной резки металла
Назад
Оборудование для лазерной резки металла
Лазеры для гравировки по металлу
Оптоволоконные лазеры по металлу
Оптоволоконные граверы по металлу
Лазеры для резки труб
Деревообрабатывающее оборудование
Назад
Деревообрабатывающее оборудование
Автоподатчики
Назад
Автоподатчики
Автоподатчики универсальные
Автоподатчики для круглопильных станков
Автоподатчики для ленточно-пильных станков
Чашкозарезные станки
Назад
Чашкозарезные станки
Оцилиндровочные станки
Станки для резки бруса
Чашкозарезные станки автоматические
Чашкозарезные станки с ручным управлением
Шлифовальные станки
Назад
Шлифовальные станки
Калибровально-шлифовальные станки
Ленточно-шлифовальные станки
Рельефношлифовальные станки
Шлифовальные станки для погонажа
Барабанные шлифовальные станки
Тарельчато-ленточные шлифовальные станки
Четырехсторонние станки
Назад
Четырехсторонние станки
Четырехшпиндельные четырехсторонние станки
Пятишпиндельные четырехсторонние станки
Шестишпиндельные четырехсторонние станки
Многошпиндельные четырехсторонние станки
Оборудование для лесопиления
Назад
Оборудование для лесопиления
Дисковые пилорамы (брусовалы)
Кромкообрезные станки
Ленточные пилорамы
Многопильные станки
Реброво-горбыльные станки
Шинные пилорамы
Пилорамы
Пильные станки
Сращивание торцевое
Назад
Сращивание торцевое
Автоматические линии торцевого сращивания
Полуавтоматические линии торцевого сращивания
Автоматические прессы для сращивания
Полуавтоматические прессы для сращивания
Шипорезные станки для сращивания
Прессовое оборудование
Назад
Прессовое оборудование
Холодные прессы
Ваймы для сборки окон и дверей
Прессы для склейки щита
Веерные ваймы
Прессы для склейки бруса
Тиснение
Упаковочное оборудование
Назад
Упаковочное оборудование
Упаковка погонажа
Упаковка щитовых деталей и дверей
Стреппинг машины
Дровоколы
Назад
Дровоколы
Гидравлические дровоколы
Бензиновые дровоколы
Ленточно-делительные станки
Назад
Ленточно-делительные станки
Однолетночные делительные станки
Двухленточные делительные станки
Оборудование для переработки древесных отходов
Назад
Оборудование для переработки древесных отходов
Брикетировочные прессы
Дробильные станки
Древесно-стружечные станки
Автоматические и полуавтоматические линии для станков
Назад
Автоматические и полуавтоматические линии для станков
Линии с роликовой подачей
Линии с подачей толкателем
Оборудования для систем механизации
Клеенаносящие станки
Ванны для антисептирования древесины
Станки для окутывания погонажных изделий
Пантографы
Оборудование для производства паркета
Станки для старения древесины
Сушильные камеры конвективные
Шипорезные станки
Станки для шкантов
Оборудование для резки и сшивки шпона
Назад
Оборудование для резки и сшивки шпона
Гильотины для шпона
Станки для сшивки шпона
Столярное оборудование
Назад
Столярное оборудование
Торцовочные станки
Назад
Торцовочные станки
Торцовочные станки подача пилы снизу
Торцовочные станки подача пилы сверху
Торцовочно-усовочные станки
Торцовочные станки проходного типа
Пакетные торцовочные станки
Круглопалочное оборудование
Назад
Круглопалочное оборудование
Круглопалочные станки
Круглошлифовальные станки
Станки для производства конуса и полусферы на черенках
Токарные станки по дереву
Назад
Токарные станки по дереву
Токарные станки с ЧПУ
Токарно-копировальные станки
Токарные станки ручные
Рейсмусовые станки
Назад
Рейсмусовые станки
Двухсторонние рейсмусовые станки
Односторонние рейсмусовые станки
Комбинированные станки
Круглопильные (циркулярные) станки
Ленточные пилы по дереву
Сверлильные станки по дереву
Сверлильно-пазовальные станки
Фрезерные станки по дереву
Фуговально-рейсмусовые станки
Фуговальные станки по дереву
Фрезерно-копировальные станки
Металлообрабатывающее оборудование
Назад
Металлообрабатывающее оборудование
Гильотины
Назад
Гильотины
Ручные гильотины
Электромеханические гильотины
Гидравлические гильотины
Листогибочные станки
Назад
Листогибочные станки
Ручные листогибочные станки
Электромеханические листогибочные станки
Гидравлические листогибы
Листогибочные прессы с ЧПУ
Вальцовочные станки
Назад
Вальцовочные станки
Ручные вальцовочные станки
Дисковые отрезные станки
Зиговочные станки
Ленточнопильные станки по металлу
Назад
Ленточнопильные станки по металлу
Вертикальные ленточнопильные станки по металлу
Ручные ленточнопильные станки
Полуавтоматические ленточнопильные станки
Автоматические ленточнопильные станки
Двухколонные ленточнопильные станки
Маятниковые (консольные) ленточнопильные станки
Станки для плазменной резки
Пресс ножницы
Прессы гидравлические
Профилегибочные станки
Сверлильные станки
Назад
Сверлильные станки
Сверлильно-фрезерные станки
Вертикально-сверлильные станки
Магнитные сверлильные станки
Мини сверлильные настольные станки
Специальное оборудование
Станки для обработки листа
Станки для работы с рулоном
Токарные станки
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Офис в Москве:
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 170Г
Офис в Подольске:
142100, Московская обл., г. Подольск, Проспект Ленина, д. 107/49, оф. 213, оф. 315
info@lion-drev.ru
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Автоматический кромкооблицовочный станок WoodTec Compact
В наличии
822 861
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Кромкооблицовочный станок с ручной подачей WoodTec VECTOR NEW
В наличии
157 960
руб.
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Станок для заточки твердосплавных дисковых пил JMY 8-70
В наличии
25 200
руб.
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Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45 PRO
В наличии
499 594
руб.
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Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec H 2030L
В наличии
764 085
руб.
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Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec H 2040L
В наличии
859 596
руб.
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Кромкооблицовочный станок WoodTec Brave
В наличии
102 857
руб.
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Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec H 1325
В наличии
668 575
руб.
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Форматно-раскроечный станок мод. Y-45
В наличии
356 328
руб.
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Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec CH-2030
В наличии
793 473
руб.
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Токарно-винторезные станки
Универсальные токарные станки
Трубогибы
Труборезы
Угловысечные прессы
Фрезерные станки по металлу
Штамповочные прессы
Шлифовальное оборудование
Плоскошлифовальные станки
Электроэрозионные станки
Вырубные и пробивные станки
Фаскосниматели и кромкорезы
Покрасочное оборудование
Покрасочные камеры с водяной завесой
Покрасочные камеры сухой фильтрации
Оборудование для покрасочных работ
Автоматические окрасочные кабины
Окрасочные комнаты избыточного давления
Фильтры
Аспирационные установки
Стружкоотсосы
Шланги
Компрессоры
Заточное оборудование и инструмент
Заточные станки
Оборудование для подготовки ленточных пил
Оборудование для подготовки дисковых пил
Оборудование для подготовки прямых ножей
Оборудование для заточки и профилирования ножей
Оборудование для подготовки рамных пил
Сварочные станки для ленточных пил
Универсальные заточные станки
Влагомеры
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Ножевые головки профильные
Ножи строгальные
Ножи профильные
Пилы дисковые
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12 декабря 2019
Станки для облицовки кромок (Кромкооблицовочные станки)
13 октября 2019
Ленточнопильные станки по металлу
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